Evento terá discussões conduzidas pelo Coordenador Estadual de Políticas da Diversidade Sexual da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Marcelo Gallego

publicado em 21/08/2019

A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas no local (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga sedia no final deste mês de agosto, nos dias 30 e 31, a Semana da Diversidade. Com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias de Direitos Humanos, Saúde e Cultura e Turismo, a ONG Liberdade de Amar trará palestras com abordagens voltadas ao público LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e pessoas Intersex) e aos simpatizantes. Entre os palestrantes, o evento tem presença confirmada do Coordenador Estadual de Políticas da Diversidade Sexual da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Marcelo Gallego.O encerramento da Semana será no domingo, 1º de setembro, com um encontro na Avenida João Gonçalves Leite, a partir das 15h.No dia 30, o primeiro encontro será no Parque da Cultura, às 19h30, na sala Cinema Cultural, localizada no 1º piso do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. Na ocasião, rodas de conversas serão conduzidas pelos especialistas: Bruna Giorjiani, Murilo Martins e Rapfhaela Petkovic.No sábado, 31 de agosto, também às 19h30, palestras serão ministradas no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, pela votuporanguense Angelita Toledo - Graduada em Serviço Social, especialista em Políticas Públicas e mestra em Direitos Humanos e Questão Social; e Felipa Brunelli - Assessora Política LGBT do Município de Araraquara.O evento contará com discussões conduzidas pelo Coordenador Estadual de Políticas da Diversidade Sexual da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Marcelo Gallego.A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas no local. Participantes receberão certificado de participação.