publicado em 07/08/2019

O evento é realizado pela Associação Votuporanguense de Orquidófilos (Foto: Reprodução)

Votuporanga sedia, neste fim de semana, a 23ª Exposição Nacional de Orquídeas. O Ginásio Esportivo “Mário Covas” será o cenário que acolherá a beleza de diversas plantas, com variadas espécies. O público poderá prestigiar a exposição nesta sexta-feira e sábado (09 e 10/08), das 8 às 20h. No domingo, dia 11, o horário da visitação é das 8h às 16h.O evento é realizado pela Associação Votuporanguense de Orquidófilos (AVORQ), com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e da Coordenadoria das Associações dos Orquidófilos do Brasil (CAOB).A tradicional Banda Musical Zequinha de Abreu, vinculada à Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, irá se apresentar nesta sexta-feira (09/08), às 19h, recepcionando os visitantes no local, com um repertório variado.Durante a Exposição, será promovida uma campanha solidária, que consiste na doação de 1 litro de leite, que será trocado por uma muda de orquídea. As doações serão direcionadas a alguma instituição de Votuporanga, a ser definida.Durante a exposição, também será oferecido gratuitamente um curso de cultivo de orquídeas, no sábado (10/08), às 15h.