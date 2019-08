A renda do evento foi direcionada para a compra de itens de enxoval para os recém-nascidos

publicado em 19/08/2019

A idealizadora Cleuza Catelan de Souza esteve na Instituição para entregar a doação (Foto: Santa Casa)

União, amor, dedicação e muita solidariedade. São características que movimentam a vida das voluntárias de Cardoso. Além de desenvolver um projeto semanal de confecção de artesanato para entidades, o grupo “Amigas Solidárias do Bem” realizou um chá de bebê em prol daqueles que mais necessitam: as mãezinhas da Santa Casa de Votuporanga.A renda do evento foi direcionada para a compra de itens de enxoval para os recém-nascidos. A tarde deliciosa refletiu em melhor assistência e acolhimento para os pacientes de 53 cidades da região noroeste.A idealizadora Cleuza Catelan de Souza esteve na Instituição para entregar a doação. Ao todo, foram 49 macacões, 16 conjuntinhos, 54 pares de meias, cinco pacotes de lenços umedecidos e 56 pacotes de fraldas. Tudo para os bebês que não têm enxoval e não trazem para o Hospital.Cleuza contou como surgiu a ideia. “Estávamos conversando com o grupo da Primeiríssima Infância, sobre os desafios. Soubemos da demanda de mães que não possuem condições, nem de levar roupinhas para a Maternidade. Realizamos, então, um chá com apoio de toda comunidade”, disse.Ela agradeceu a participação. “Só tenho a agradecer o comércio, lojistas que cederam os prêmios e possibilitaram o evento. Também aqueles que prestigiaram, foi tudo muito especial”, complementou.O enfermeiro obstetra, Rodrigo Ribeiro, destacou a contribuição. “Pedimos algumas peças muito utilizadas após o nascimento dos bebês. Algumas mães não trazem, por esquecimento ou até mesmo porque não têm condições. Esta colaboração irá beneficiar dezenas de pacientes, que sentirão todo amor”, afirmou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enalteceu a iniciativa. “Ficamos muito felizes com o exemplo destas voluntárias. Carinhosamente, prepararam um evento pensando em nossos assistidos, intensificando a humanização de nossos atendimentos. Nosso muito obrigado”, concluiu.