Totalmente gratuito, Programa tem o objetivo de integrar a pessoa idosa ao mundo acadêmico; aulas terão início no dia 14 de agosto

publicado em 06/08/2019

Para se inscrever, é necessário que o aluno tenha acima de 60 anos e seja alfabetizado (Foto: Unifev)

As inscrições para os interessados em participar da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNIATI) da UNIFEV já estão abertas. As atividades são realizadas, semanalmente, sempre às quartas-feiras, às 14 horas, no Campus Centro da Instituição. Neste semestre, as aulas começam no dia 14 de agosto.Para se inscrever, é necessário que o aluno tenha acima de 60 anos e seja alfabetizado. Os interessados devem procurar a Central de Relacionamento dos dois campi do Centro Universitário de Votuporanga, portando RG, CPF e um comprovante de residência.O Programa, desenvolvido pela UNIFEV, é o único dessa modalidade oferecido, gratuitamente, por uma Instituição de Ensino Superior (IES) da região Noroeste Paulista.De acordo com a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social do Centro Universitário de Votuporanga, Profa. Ma. Marinês Ralho, o conteúdo do curso visa a proporcionar uma melhor qualidade de vida física e mental aos idosos. "Possibilitamos aos participantes o aprendizado em áreas de interesse, que estimulem a promoção da saúde, o lazer, as relações sociais e o exercício da cidadania, entre outros, a fim de fortalecer os vínculos familiares e a inclusão da pessoa na terceira idade".Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.