Com carga horária total de 16 horas, capacitação terá início no dia 14 de setembro; inscrições estão abertas pelo site da Instituição

publicado em 30/08/2019

Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/microcomputadores, até o dia 04 de setembro (Foto: Unifev)

A UNIFEV, por meio da graduação em Engenharia de Computação, oferecerá um curso de extensão para manutenção de microcomputadores. Com carga horária total de 16 horas, a capacitação será realizada nos dias 14, 21 e 28 de setembro e 05 de outubro, na Cidade Universitária.De acordo com o docente responsável, Prof. Me. Fernando Kendy Aoki Rizzatto, o curso, aberto aos alunos da Instituição e à comunidade em geral, tem o objetivo de ensinar aos participantes a montagem correta dos componentes e a manutenção eficaz dos equipamentos.“O mercado oferece intermináveis opções de trabalho, pois a utilização de computadores se entende desde o ambiente doméstico até a maioria dos setores profissionais. Além da assistência técnica, outra possibilidade é a atuação na área comercial, com venda de equipamentos ou, até mesmo, a abertura de um negócio próprio”, completou.Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/microcomputadores, até o dia 04 de setembro. Alunos da UNIFEV ainda têm a opção pelo Portal. O valor do investimento é de R$ 100, que pode ser parcelado em até três vezes.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.