Atividades são desenvolvidas por alunos do curso de Fisioterapia, em regime de estágio; atendimentos terão início no dia 19 de agosto, na Cidade Universitária

publicado em 01/08/2019

As aulas terão início no dia 19 de agosto e seguem até 18 de dezembro (Foto: Unifev)

Estão abertas as inscrições para os interessados em realizar aulas de hidroterapia, também conhecida como piscina terapêutica. As atividades ocorrem às quartas e quintas-feiras, com turmas das 7h às 11 horas, no Conjunto Aquático Adulto da Cidade Universitária (Complexo Poliesportivo).As inscrições devem ser feitas na Clínica-Escola de Fisioterapia, localizada na rua Paraná, nº 3.557, ou pelo telefone (17) 3405-9977. O valor do investimento é de R$ 50/mensais.Também conhecida como piscina terapêutica, a hidroterapia é focada no tratamento de diversas doenças, entre elas, diabetes, hipertensão e patologias degenerativas. O projeto tem como público-alvo idosos, pacientes neurológicos e pessoas com alterações musculoesqueléticas.Todos os atendimentos são realizados por alunos do curso de Fisioterapia, em regime de estágio, sob a supervisão da Profa. Dra. Albaiza Nicoletti Otterço.As aulas terão início no dia 19 de agosto e seguem até 18 de dezembro.Mais informações podem ser obtidas diretamente na Clínica de Fisioterapia (anexa ao Campus Centro) ou pelo telefone já citado.