São mais de 200 pacientes em Hemodiálise e 23 em Diálise Peritoneal; serviço completa 29 anos

publicado em 07/08/2019

Atualmente, são 223 pessoas em tratamento de Hemodiálise (realizada três vezes na semana no Hospital) e 22 em Diálise Peritoneal (feita diariamente na casa do paciente) (Foto: Santa Casa)

No aniversário de Votuporanga, comemorado nesta quinta-feira (8), o serviço de diálise da Santa Casa de Votuporanga celebra 29 anos. Ao longo desta trajetória tão desafiante, a Unidade se desenvolveu e tornou-se referência em terapia renal substitutiva para 17 municípios, levando qualidade de vida para milhares de pacientes.O setor iniciou suas atividades no dia oito de agosto de 1990. A responsável técnica, Dra. Aparecida Paula Gondin Visoná, supervisionava o atendimento de 13 pacientes, em apenas três máquinas de hemodiálise.Atualmente, são 223 pessoas em tratamento de Hemodiálise (realizada três vezes na semana no Hospital) e 22 em Diálise Peritoneal (feita diariamente na casa do paciente). São assistidas as cidades Valentim Gentil; Magda; Floreal; Monções; Sebastianópolis do Sul; Nhandeara; Riolândia; Cardoso; Américo de Campos; Álvares Florence; Cosmorama; Votuporanga; Parisi; Macaubal; General Salgado; Gastão Vidigal e Pontes Gestal.Para atender a demanda, é claro que as três máquinas de 1990 se multiplicaram. São mais de 30 equipamentos de última geração. O setor dispõe de salas para realização de tratamento dialítico nas modalidades de hemodiálise, diálise peritoneal automatizada, diálise peritoneal intermitente, atendimento ambulatorial e internações.Os assistidos recebem atendimento médico, suporte assistencial, além de orientação nutricional e acompanhamento psicológico. O setor conta com equipe multidisciplinar especializada que é composta por nefrologistas, enfermagem, psicóloga, assistente administrativa, recepcionistas, nutrição e higiene/conservação. Dra. Aparecida Paula G. Visoná, Dra. Neide Oyama Tocio, Dra. Regina Silvia Chaves de Lima, Dr. Arthur Eduardo R. Sanches e Dra. Natalia Acquaroni Gondin são os profissionais médicos. “Contamos com profissionais extremamente dedicados, que passam por treinamentos constante, sem deixar de lado o cuidado com pacientes e familiares”, disse a Dra. Aparecida Paula.Em seu trabalho, eles recebem apoio das demais especialidades como Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral, Urologia, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Pronto Atendimento, Hemodinâmica, entre outros.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou a equipe. “É a nossa referência. O acolhimento é diferenciado, pensando nos pacientes inclusive de outras cidades e que ficam tempo maior na Instituição”, disse.Ele destacou a parceria com Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo). “São voluntários abnegados, que estão a todo tempo nos auxiliando. Desenvolvem um trabalho fantástico junto aos nossos assistidos, realizando confraternizações, atividades para proporcionar maior qualidade de vida”, complementou.