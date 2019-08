Festa será no dia 31 de agosto no Centro de Eventos da Ilha do Pescador

publicado em 15/08/2019

A organização já anunciou os shows do grupo carioca “Monobloco” e da turma votuporanguense “Os Partideiros (Foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira é o último dia de venda de convites da Nossa Feijoada pelo primeiro lote. A feijuca está marcada para 31 de agosto no Centro de Eventos “Valério Giamatei” – Ilha do Pescador, a partir das 17 horas com open bar e open food.O convite individual está pelo primeiro lote por R$ 170, com possibilidade de parcela em até 3x no cartão. As vendas estão abertas na loja 775, no restaurante Oishi, na Ilha do Pescador, no escritório da Guichê Web ou direto pelo link https://www.guicheweb.com.br/ingressos/11660A organização da Nossa Feijoada, assinada por Caskinha, Juliana Balbi e Danilo Giamatei, já anunciou os shows do grupo carioca “Monobloco” e da turma votuporanguense “Os Partideiros”.No open bar, três rótulos da Cervejaria Império: Gold, Lager e Puro Malte, além de Caipirinha, refrigerante e água.