UNIPEC realizou capacitação em dois dias, com profissionais renomados

publicado em 21/08/2019

A Unidade de Pesquisa Clínica (UNIPEC) da Santa Casa de Votuporanga incentiva o desenvolvimento de pesquisas locais (Foto:

Mais do que participar de estudos, a Unidade de Pesquisa Clínica (UNIPEC) da Santa Casa de Votuporanga incentiva o desenvolvimento de pesquisas locais para melhora da qualidade na assistência à saúde. A Unidade realizou a quarta edição do Simpósio de Pesquisa Clínica, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, na última semana.Profissionais renomados participaram do evento, detalhando as perspectivas das pesquisas no Brasil, como o papel de cada envolvido, os desafios do Comitê de Ética de Pesquisa (CEP) local e legislação.A coordenadora da UNIPEC, Renée Amorim, deu as boas-vindas. Ela fez apresentação da unidade, que está em funcionamento desde 2008. “A Pesquisa Clínica da Santa Casa participa de estudos multicêntricos, incentiva a produção científica e educação permanente aos profissionais da área de saúde. Alimenta um banco de dados com as patologias que o Hospital atende, ajuda na mudança da prática clínica possibilitando melhorias na saúde, averiguando efeitos clínicos e farmacológicos, com o foco na segurança do paciente”, disse.Nesses 11 anos de pesquisa na Instituição, foram realizados 5.374 atendimentos e 25 estudos concluídos com moléculas diferentes e, em sua maioria, com resultados positivos. Além disso, foram mais de 15 publicações em revistas renomadas, levando o nome da Santa Casa para exterior.O médico investigador e coordenador de Medicina, Dr. Mauro Esteves Hernandes, enfatizou a importância da pesquisa. “São através dos estudos, que conseguimos desenvolver e aplicar medicações, buscando melhoria da qualidade de vida e até mesmo salvando vidas. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos ajudam pessoas, mas algumas. O participante de pesquisa ajuda milhões porque auxiliou no processo a respeito de medicações, beneficiando centenas de indivíduos”, disse.Ele ressaltou o apoio da Unifev para a Unidade de Pesquisa Clínica da Santa Casa. “Eu, enquanto investigador da Unidade de Pesquisa Clínica da Santa Casa, desejo que este trabalho se perpetue e melhore cada vez mais. Somos muito gratos pela parceria entre a Santa Casa e a Unifev”.O Simpósio contou com apoio da equipe de Treinamento de Recursos Humanos do Hospital e reuniu um bom público. Alguns alunos deixaram suas opiniões, sem se identificarem. “Esclareceu várias dúvidas particulares minhas e me ajudará na elaboração do meu trabalho de conclusão de curso”, escreveu uma estudante de Enfermagem. “Agradeço a oportunidade de participar deste evento com profissionais que transmitiram muito conhecimento”, concluiu a universitária de Nutrição.