Evento será realizado em duas noites, no Centro de Convenções, a partir das 19h; inscrição é doação de um litro de leite

publicado em 13/08/2019

A semana será de muito conhecimento. A Santa Casa de Votuporanga promove o IV Simpósio de Pesquisa Clínica nestas quarta e quinta-feiras (14 e 15), a partir das 19h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.A capacitação é realizada pela Unidade de Pesquisa Clínica (UNIPEC) do Hospital e contará com diversos profissionais de saúde para debater as perspectivas das pesquisas no Brasil, como o papel de cada envolvido, os desafios do Comitê de Ética de Pesquisa (CEP) local e legislação.A enfermeira e coordenadora da UNIPEC, Renée Costa Amorim, destacou o objetivo. “Queremos agregar conhecimento sobre pesquisa e divulgar a Unidade de Pesquisa Clínica, que funciona desde 2008. Focamos em ensino e pesquisa, com o intuito de melhorar a qualidade da assistência prestada”, afirmou.Renée explicou o cronograma. “Na primeira noite, iremos apresentar nossa Unidade e também explicar sobre o papel do coordenador, investigador e monitor. Já na quinta-feira, iremos discutir sobre Comitê de Ética de Pesquisa e o termo de consentimento. Não temos dúvidas de que iremos fazer um panorama dos estudos, a fim de fomentar novas investigações”, complementou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou que, graças à Unidade de Pesquisa Clínica, o Hospital incentiva a pesquisa pois ocasionam avanços na área da saúde. “Nossa UNIPEC se tornou referência. Participamos de estudos nacionais e internacionais, gerando novos conhecimentos sobre procedimentos, medicamentos ou intervenções que melhoram a saúde das pessoas”, afirmou.O evento tem apoio da Unifev é direcionado para estudantes e profissionais da área de saúde. A entrada é um litro de leite para o Hospital e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail: inscricao@santacasavotuporanga.com.br.