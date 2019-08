Na véspera de feriado, Votuporanga e região vão parar para o evento do ano; abertura dos portões será às 22h

publicado em 06/08/2019

Após a atração principal, a super DJ Ju Balbi é quem irá dominar o evento (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Faltam poucas horas para o show do ano! O cantor votuporanguense Gustavo Mioto retorna para sua cidade natal logo mais, para um evento totalmente do bem, em prol à Santa Casa! E o coração está como? Apaixonado e meio!A Instituição está nos preparativos finais, para fazer jus à grandiosidade da festa. A partir das 22 horas, os portões estarão abertos para que o público possa se acomodar e aguardar o artista que subirá ao palco às 23h30.Após a atração principal, a super DJ Ju Balbi é quem irá dominar o evento, com muitas músicas de sucesso e agitando todo público até de madrugada.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, falou da expectativa. “Este é o primeiro show beneficente do Gustavo Mioto. Agradecemos imensamente o nosso cantor, filho da terra, e também seu pai, grande parceiro! Votuporanga atendeu ao chamado e irá prestigiar esta festa, que será muito linda. Toda renda é importante para o Hospital, que hoje atende 70% do Sistema Único de Saúde (SUS)”, destacou.IngressosOs interessados em comprar ingressos de última hora poderão adquirir na Administração da Santa Casa em horário comercial e na portaria do evento.EstacionamentoO associado do Assary terá um benefício. Poderá entrar no clube e garantir a vaga do seu veículo gratuitamente.EntradaA organização solicita que os participantes da festa levem seus documentos originais com foto para apresentar na entrada. A regra é válida para todos, crianças de até 12 anos só serão permitidas acompanhadas dos pais e adolescentes de 13 a 17 anos, com responsáveis maiores de idade mediante autorização dos pais.MesasAo entrar no Centro de Eventos, o público irá se deparar com as mesas identificadas, com nome do comprador e o número. Tudo para facilitar na hora de encontrar o seu camarote, com os amigos.Comercialização de bebidas e comidasNo show, serão comercializadas bebidas como refrigerante, cerveja, água de coco, whisky, vinho, energético, além de tábuas de frios. A forma de pagamento será em dinheiro ou no cartão de débito ou crédito. Opções para curtir ainda mais a festa! Lembrando que será proibida a venda de bebida alcoólica para os menores de idade.