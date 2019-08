Evento será nos dias 14 e 15, no Centro de Convenções; inscrição é um litro de leite para o Hospital

publicado em 02/08/2019

O setor realiza estudos para verificar a eficácia e segurança de novos tratamentos ou medicamentos em voluntários (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga realiza a quarta edição do Simpósio de Pesquisa Clínica neste mês. O evento ocorrerá em dois dias, 14 e 15, a partir das 19h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” e visa divulgar e incentivar pesquisas, trazendo avanços para a saúde pública.O evento é direcionado para estudantes e profissionais da área de saúde. A entrada é um litro de leite para o Hospital e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail: inscricao@santacasavotuporanga.com.br.A Unidade de Pesquisa Clínica da Instituição (UNIPEC) que tem como apoio a UNIFEV está à frente da capacitação, que irá discutir temas pertinentes a pesquisa, como o papel de cada envolvido, os desafios do Comitê de Ética de Pesquisa (CEP) local e legislação.UNIPECO setor realiza estudos para verificar a eficácia e segurança de novos tratamentos ou medicamentos em voluntários. A participação de pacientes é fundamental para a descoberta de novas formas de tratar doenças. Diversos estudos são desenvolvidos simultaneamente e os pacientes são acompanhados pela equipe.A enfermeira e coordenadora da unidade, Renée Costa Amorim, destaca que a UNIPEC existe desde 2008, com o intuito de melhorar a qualidade da assistência prestada. “Desenvolvemos diversas pesquisas com doenças cardiovasculares (insuficiência cardíaca, arritmia, infarto, doença arterial periférica), diabetes tipo 2 em crianças e adultos, pneumonia hospitalar e etc. Contribuindo para a mudança na prática clínica”, afirma.