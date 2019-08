Os votuporanguenses tiveram que tirar seus casacos do guarda-roupas para se agasalharem do frio no fim de semana

publicado em 05/08/2019

Ontem, as pessoas que saíram cedo para trabalhar tiveram que se agasalhar do frio (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO início da semana para a população de Votuporanga foi marcado por reviravoltas no clima. Apesar de ser inverno, a região noroeste paulista registrou poucos índices de baixas temperaturas desde que houve a mudança da estação e o fim de semana na cidade foi um desses dias.Com clima seco e termômetros atingindo a casa dos 30ºC, o município sofreu com as alterações do clima em virtude de uma frente fria. Domingo, a temperatura em Votuporanga caiu drasticamente e a população precisou tirar seus casacos e cobertores do guarda-roupa. Sem contar os inúmeros guarda-chuvas que se abriram nas ruas.Além do fim de semana, a reviravolta também marcou o início da semana de comemoração ao aniversário de 82 anos de Votuporanga. Nesta segunda-feira, as pessoas que saíram cedo para trabalhar tiveram que se agasalhar do frio e se proteger da chuva. Às 6h da manhã, os termômetros registraram 12ºC.O clima ficou instável quase durante todo o dia. Entre pancadas de chuva e tempo firme, foi possível ver os moradores andando pelas ruas do centro de Votuporanga com blusas, toucas, guarda-chuvas. Já no período da tarde, as pancadas de chuva cessaram e permitiram que o sol aparecesse e aquecesse as moradias.As temperaturas ficaram entre 2ºC a máxima e a mínima atingiu os 12ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Para esta terça-feira, o clima deve ser semelhante, com chuvas isoladas por Votuporanga. O sol deve aparecer, mas com a presença de muitas nuvens. A previsão para os termômetros varia entre 17ºC a mínima e 28ºC a máxima. Após alguns dias de umidade relativa do ar baixa, a expectativa é que o clima fique mais ameno.