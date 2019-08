Próximo encontro será no dia 13 de agosto, para moradores da Região Oeste, no CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”, às 18h30

publicado em 08/08/2019

As reuniões são setorizadas e toda comunidade está convidada (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As Oficinas Comunitárias do Plano Diretor participativo já começaram. O primeiro encontro foi na última segunda-feira (05/08), no CEM "Deputado Narciso Pieroni", as atividades foram voltadas para região central da cidade. O próximo encontro será promovido no dia 13 de agosto, para moradores da Região Oeste, no CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”, às 18h30. As demais reuniões podem ser conferidas no cronograma abaixo.Ao todo, a Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Votuporanga promoverá 13 Oficinas, sendo 8 regionais e 5 temáticas, garantindo que todos possam participar.As reuniões são setorizadas e toda comunidade está convidada. Interessados podem se inscrever em quantas Oficinas quiserem pelo formulário online https://forms.gle/FZvvHbbGfUoCVJAf6.Esta etapa do processo de Revisão do Plano Diretor Participativo tem como intuito conhecer e interpretar a realidade local, por meio dos registros de memória, da cultura e da vivência de diferentes segmentos da sociedade.Com mais informações sobre a situação atual do município, pode-se iniciar a elaboração e discussão das possíveis alternativas e propostas para solução dos problemas e potencialidades detectados e, assim, subsidiar a construção dos eixos estratégicos de desenvolvimento do município, observando os aspectos social, econômico e ambiental existentes.