Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Ludmilla estão entre os nomes confirmados para o festival que acontece de 22 a 25 de fevereiro

publicado em 27/08/2019

Dilsinho é uma das atrações confirmadas para o carnaval (Foto: Divulgação)

Considerado um dos maiores carnavais do Brasil, o Oba Festival já está formando a grade de shows para o carnaval votuporanguense de 2020. A festa chegará a 14ª edição entre os dias 22 e 25 de fevereiro e prevê repetir o sucesso de anos anteriores com grandes nomes da música nos mais variados estilos, passando pelo axé, sertanejo, funk, eletrônico e samba.Até o momento, para percorrer a avenida com shows no trio elétrico estão confirmados Tomate, Léo Santana e Banda Eva. Para o palco, a organização já anuncia Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Monobloco, Kevinho, Denis DJ, Dilsinho, Atitude 67 e Monobloco.“Nossa grade traz nomes de muito sucesso no cenário atual e também atende ao pedido da galera que quer rever grandes artistas já muito queridos por aqui e que marcaram a nossa história com apresentações memoráveis”, comenta o empresário Caskinha.Há pouco mais de cinco meses para o carnaval 2020, as vendas do Oba seguem a todo vapor. O Lote no Escuro foi lançado e esgotou no início de junho. Agora, a galera consegue adquirir os convites já pelo 2º lote, sendo Pista – R$ 730,00; Camarote Oba – R$ 1.070,00; e Camarote Premium (Café) – R$ 1.700,00.Pontos de venda já estão em atendimento em 12 cidades de quatro Estados, sendo Araçatuba (SP), Bauru (SP), São Paulo (SP), Presidente Prudente (SP), São Carlos (SP), Franca (SP), São José do Rio Preto (SP), Uberaba (MG), Uberlândia (MG) Cuiabá (MT) e Rio Verde (GO), além de três em Votuporanga. Consulte endereços em www.obafestival.com.brUma voz que não deixa ninguém parado e um swing inconfundível. Léo Santana saiu da Banda Parangolé para conquistar os palcos de todo o Brasil. No Salvador Fest 2010, o cantor entrou junto com a banda para o Guinness Book colocando mais de 100 mil pessoas para dançar o "Rebolation". É um dos mais populares cantores do país, reunindo fã clubes em 19 estados do Brasil + Distrito Federal. Em 2020, Léo Santana traz mais uma vez o seu gingado ao Oba Festival e promete não deixar ninguém parado.A Banda Eva, também conhecida apenas como EVA, é uma banda de axé brasileira. Iniciado em 1977 como um grêmio estudantil, o Eva se tornou um bloco carnavalesco em 1980, desfilando pelas ruas de Salvador anualmente comandando por diversos artistas conceituados. Em mais de três décadas, ajudou a preparar grandes nomes como Ivete Sangalo, Emanuelle Araújo e Saulo Fernandes. Atualmente, comandada por Felipe Pezzoni, a Banda Eva volta ao Oba Festival 2020 para trazer seus grandes sucessos.Cantor, compositor, músico e produtor, Tomate é mais um nome baiano que não pode faltar no maior carnaval do Estado de São Paulo. Sua marca registrada é a energia inenarrável e o irreverente e eletrizante jeito com que deixa todos animados e contagiados. Tomate traz um repertório com ritmo marcante, batidas e acordes harmonizados com um mix sonoro eclético que passa pelo pop, rock, metal, dance com pitadas de sertanejo e batidas de axé.Celebrando a melhor fase de sua carreira, Gusttavo Lima, volta ao Oba com a promessa de mais um grande show! Cantor, músico e compositor, o mineiro é o responsável por dar o tom a diversas canções sertanejas que fazem sucesso em todo País. Gusttavo Lima encabeça o ranking divulgado pelo Instituto Crowley das 100 músicas mais tocadas nas rádios de janeiro a junho de 2019 com a canção “Cem Mil”. Possui mais de 4 bilhões de visualizações no Youtube e mais de 22 milhões de seguidores no Instagram.Wesley Safadão estará de volta ao Oba 2020! Sucesso em nosso palco, iniciou sua carreira em 2007, quando era dançarino da banda “Garota Safada”. Quando o vocalista do grupo resolveu se afastar, o rapaz assumiu o posto. Com uma batida mais acelerada e com um carisma que só o Safadão tem, foi conquistando o Brasil. Ele é dono dos hits “Camarote”, “Ar Condicionado no Quinze”, “Coração Machucado”, “Romance com Safadeza” e fez participação na música “Você Partiu Meu Coração”, com Nego do Borel e Anitta.Donos dos hits “Seu Polícia”, “Cadeira de Aço”, “Notificação Preferida” e “Amigo Taxista”, a dupla Zé Neto & Cristiano é considerada uma das melhores do cenário atual da música sertaneja. Eles vão mostrar toda a potência e versatilidade do sertanejo universitário no OBA Festival 2020. No começo deste ano a dupla gravou em São Paulo o terceiro DVD, intitulado “Esquece o Mundo Lá Fora”, que é o novo trabalho deles. Zé Neto & Cristiano é inclusive vizinho da nossa cidade. Os irmãos são da zona rural de São José do Rio Preto.Novidade no Oba, vem ai Ludmilla! A nova fase musical de Ludmilla é marcada por toda a sua versatilidade e potência vocal, surpreendendo e agradando os críticos. Sempre inovadora e irreverente, a cantora tem a carreira marcada por grandes hits. O disco de estreia chamado “Hoje” teve suas faixas nas paradas musicais da Billboard Brasil. Seu mais novo trabalho, o DVD “Hello Mundo”, tem quase 3 milhões de visualizações no YouTube.O Atitude 67 é formado por 6 amigos de infância que, depois de um longo tempo tocando em barzinhos, decidiram largar suas profissões para tentarem a carreira em Sao Paulo. Quem ainda não ouviu o refrão “Gosta de boteco e de cerveja de garrafa/ E nunca ligou/Pra toda fumaça que eu faço/ E toda vez que eu relaxo/ Eu imagino um mundo belo assim com você do lado“, não se preocupe, você provavelmente topará com ele em algum momento. Eles estarão pela primeira vez no Oba Festival e prometem não deixar ninguém parado.Para quem curtiu muito os dois últimos anos com ele no palco, pode comemorar porque Dennis DJ vem com tudo, novamente para o Oba 2020! Um dos principais nomes do funk nacional na cena atual e dono de hits como “Malandramente”, “Perigosa”, “Malbec”, Dennis DJ coleciona mais de 602 milhões de visualizações no YouTube e 6,2 milhões de ouvintes por mês no Spotify, onde conquistou marcas como o quarto artista mais ouvido no Brasil e entrou na lista dos top 500 do mundo. É uma das atrações mais aguardadas do carnaval votuporanguense.Dilsinho está conquistando o país com as suas canções, muitas autorais, e com seu carisma e performance no palco. Vem pela primeira a Votuporanga no Oba 2020. Nascido e criado na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, é apaixonado por música desde infância. Foi como compositor que Dilsinho começou a ganhar espaço no mundo do samba e do pagode, escrevendo para nomes como Thiaguinho, Bom Gosto e Alexandre Pires. Hoje, com uma média de 20 shows por mês, está conquistando cada vez mais o mercado musical.Cê acredita que o MC Kevinho vai aterrissar em Votuporanga? É isso mesmo! Vai ser explosão! O funkeiro paulista vai trazer para o Oba os seus maiores hits como Olha a Explosão, Elas Gostam, Tumbalatum. O primeiro lançamento de 2017, chamado de “O Grave Bater” alcançou o número de 6 milhões de acessos em 18 horas de lançamento, e 12 milhões de acessos em 32 horas de lançamento, sendo considerado o recorde nacional. O jovem funkeiro já gravou com Léo Santana, DJ Dennis, Naiara Azevedo e em Votu promete arrebentar!“Uh, Monobloco!” é um dos gritos de guerra mais esperados no Oba Festival. Quando os batuques cariocas começam a ser entoados, todos os presentes se aproximam do palco e a magia do Monobloco toma conta. É um dos nomes mais solicitados pela galera do Oba. O Monobloco começou com um bloco carnavalesco e até hoje leva milhares de fãs em seus desfiles não só do RJ, como de SP e BH, cidades onde também acontecem suas oficinas de percussão.