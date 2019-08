Segundo os dados divulgados a pedido do jornal A Cidade, neste ano, até o dia 17 de agosto, foram registrados 2.029 casos

publicado em 30/08/2019

A Secretaria da Saúde ainda informou que toda semana são monitorados os casos na cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

É comum nesta época do ano ser observada a quantidade de casos positivos de conjuntivite. Em Votuporanga o índice segue alto e, segundo a Secretaria Municipal da Saúde ao jornal A Cidade, neste ano, até o dia 17 de agosto, foram registrados 2.029 casos de conjuntivite.Apesar do número parecer relativamente elevado, a cidade não registrou nenhum surto da doença neste ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda pequena, já que foram registrados 2.155 casos. No entanto, em 2018, o município registrou um surto de conjuntivite na 11ª semana epidemiológica (de 11/03 a 17/03), sendo 134 pessoas investigadas.Conforme a Secretaria, as pessoas a partir de 15 anos são as mais acometidas pela infecção, sendo que as crianças menores de um ano são as menos atingidas.A Secretaria Municipal da Saúde ainda informou que, por meio do órgão subordinado à pasta, toda semana são monitorados os casos para que a doença não seja disseminada em Votuporanga.Para combater a doença, a pasta explica que é importante a prevenção e cuidado que a população deve adotar. Uma das recomendações é lavar as mães e rosto com frequência com água e sabão, além de evitar coçar os olhos, usar lenções, toalhas e travesseiros individuais; não utilizar objetos de pessoas que estejam com conjuntivite e, principalmente, utilizar o álcool em gel."A pessoa que for notificada com conjuntivite deve ficar afastada do trabalho ou escola e procurar atendimento médico".Os principais sinais e sintomas da conjuntivite são olhos avermelhados, lacrimejamento, pálpebras inchadas, secreção purulenta (conjuntivite bacteriana), secreção esbranquiçada (conjuntivite viral), sensação de areia ou de ciscos nos olhos, coceira, fotofobia (dor ao olhar para a luz), dentre outros.Nas conjuntivites virais, os sinais e sintomas pode progredir até por volta do 3º e 4º dia do início e depois entram em regressão. A duração é de aproximadamente 15 dias até a evolução para a cura. Nas bacterianas, a manifestação dos sintomas regride dentro de três a cinco dias.