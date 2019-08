As equipes de instrutores são qualificadas e capacitadas com referencial teórico exclusivo

publicado em 02/08/2019

Cláudio José Bolonhesi, instrutor dos programas da Escola de Negócios Mastermind, e o consultor André Soares (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Escola de Negócios Mastermind segue formando líderes em Votuporanga. Na noite desta sexta-feira, foi realizada a formatura de mais uma turma – já são mais de 30 formadas na cidade–, desta vez do curso Lince, e o grupo já abre vagas para um novo treinamento.A Mastermind está com vagas abertas para uma nova turma do treinamento Lince, que tem duração de 12 semanas e encontros toda terça-feira na Escola Passo a Passo, das 19h às 23h.Na tarde desta sexta-feira, Cláudio José Bolonhesi, instrutor dos programas da Escola de Negócios Mastermind e diretor da Napoleon Hill na região Noroeste Paulista, e o consultor da Mastermind, André Soares, foram entrevistados pela Cidade FM. O Grupo Mastermind é uma das principais escolas de desenvolvimento de líderes do Brasil e é a única empresa brasileira certificada pela The Napoleon Hill World Foundation - Purdue University Calumet - Hamont, Indiana/USA. Isso significa que os participantes recebem uma certificação internacional, respeitada mundialmente. “Estamos em 22 estados brasileiros, em mais de 120 cidades. Temos 14 programas de treinamentos na nossa grade, estamos com o programa Lince em andamento aqui em Votuporanga”, contou Cláudio.As equipes de instrutores são qualificadas e capacitadas com referencial teórico exclusivo e consistente, com atuação nacional. O Grupo Mastermind possui modernos programas de treinamento voltados para o desenvolvimento global do potencial humano. “A cada ano, milhares de líderes das mais variadas áreas profissionais e setores econômicos são formados pela nossa inovadora metodologia de ensino”.Nesta retomada dos treinamentos em Votuporanga – que já sediou mais de 30 turmas –, Mastermind está com a segunda turma. Sobre a metodologia, ele explicou que a Escola de Negócios atua com lideranças sociais, empresarias e utiliza o método chamado de “aprendizado pela experimentação”. “Então o nosso conteúdo tem 85% de ferramentas práticas, em que nós treinamos dentro da sala, que é o nosso laboratório, e as pessoas podem colocar em práticas essas ferramentas já no dia seguinte, dentro de suas dimensões”, explicou.O diferencial da Mastermind, acrescentou Cláudio, é que o aprendizado é objetivo, e não subjetivo. “Nós entregamos ferramentas para ampliar resultados dos empresários, profissionais liberais, pessoas em ascensão na carreira”, destacou. Ele explicou que mastermind é um conceito estudado pelos americanos há mais de 200 anos e o termo significa “mente mestra ou mente de mestre”.Informações e inscrições podem ser feitas no site mastermindnoroestepaulista.com.br, na fanpage no Facebook e no telefone (17) 3121 – 2000. Também é possível obter informações com os consultores, entre eles André Soares.