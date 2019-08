A professora Olga Balbo Ferreira Fontes dá nome ao ginásio de esportes da escola IE

publicado em 09/08/2019

A lendária educadora Olga Balbo Ferreira Fontes, aos 82 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA lendária educadora Olga Balbo Ferreira Fontes, aos 82 anos, morreu na noite de quarta-feira (7) em Votuporanga. O enterro da professora reuniu um grande número de pessoas na tarde desta quinta-feira. Foram várias homenagens prestadas a esta mulher que é exemplo na cidade.Nascida em Nhandeara, Olga viveu diariamente a rotina das escolas públicas de nível médio do Estado de São Paulo, tornando-se uma pessoa com total qualidade técnica e com experiência de vida dentro da educação. Ela residia na rua Paraná, no bairro Vila Paes, em Votuporanga. Foi diretora do IE, da Escola Dinâmica e em Américo de Campos.Começou a atuar na educação com 18 anos de idade e seguiu na profissão até os 70 anos. Se casou com Antonio Ferreira Fontes (delegado aposentado) com quem teve os filhos Marcelo, Cássio e Priscila.Ao jornal A Cidade, seus familiares lembraram alguns dos seus grandes feitos. Olga revitalizou o IE, fazendo desta uma escola modelo no Estado de São Paulo, foi chamada para ministrar palestras, escreveu livros, entre eles um contra as drogas, que foi utilizado como método de ensino em diversas escolas de Votuporanga.Votuporanga é uma cidade privilegiada por ter possuído entre seus munícipes pessoas como a professora Olga. “Dona Olga”, como era conhecida por todos, aposentou-se do serviço público como diretora da Rede Estadual de Ensino, no entanto nunca deixou, em hipótese alguma, de ser educadora.A professora foi membro da Casa da Amizade do Rotary Clube. “Ela adorava viajar e era uma pessoa muito otimista”, contaram. Eles revelaram que ela deixou um livro escrito sobre a sua vida, que será publicado pelos seus familiares. “Olga foi um exemplo de pessoa, cidadã e educadora. Ela lançou muitas sementes que deram frutos. Ela era uma mulher muito dura e rígida, mas, graças a isso, ajudou a formar e evoluir muitas pessoas que sempre reconheceram seu trabalho”, destacaram.