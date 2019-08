Inaugurado neste sábado, o novo espaço tem infraestrutura completa para atendimentos de animais de grande e pequeno porte

publicado em 24/08/2019

A nova unidade tem 1.021 m² de área útil construída na Cidade Universitária da Unifev (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom a presença de lideranças de diversas áreas, entre elas o prefeito João Dado, a Fundação Educação de Votuporanga inaugurou na manhã deste sábado o Hospital Veterinário de Ensino Unifev “Professor Vanderlei Passoni”. O nome do espaço faz homenagem ao docente Vanderlei Passoni (in memoriam), importante colaborador da instituição por mais de 30 anos.Entre as pessoas presentes estavam o deputado estadual Carlão Pignatari e o bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas, que fez uma oração e ministrou a benção ao local. Todas as personalidades foram recepcionadas pelo diretor-presidente da FEV, o advogado Celso Penha Vasconcelos.Celso Penha destacou o compromisso da FEV em investir nas melhorias necessárias em prol de uma educação de excelente qualidade. “Por ser uma instituição comunitária e sem fins lucrativos, todos os investimentos advém das mensalidades pagas pelos estudantes. A missão da diretoria é justamente essa: administrar os recursos em benefício da comunidade acadêmica, para que a nossa Instituição avance e se desenvolva cada vez mais”, comentou.De acordo com a FEV, a unidade tem 1.021 m² de área útil construída na Cidade Universitária e possui uma infraestrutura completa para atendimento de animais de grande e pequeno porte. O espaço abriga hall de espera, recepção, ambulatórios, internação clínica, salas de exames e de medicamentos, esterilização, paramentação, centro cirúrgico, ambiente acadêmico, vestiário, banheiros, cozinha, lavanderia e depósito. Além disso, o hospital conta com diversos laboratórios, entre eles, o de Microbiologia, o de Patologia Clínica e o de Radiologia.A Fundação explicou ainda que para uma aprendizagem completa, foram adquiridos equipamentos modernos, como o doppler vascular, destinado ao diagnóstico e monitoramento de pulsações, ultrassons de última geração, estufa de esterilização, canil e centrífuga de sorologia, entre outros.Segundo o reitor do Centro Universitário de Votuporanga, professor-doutor Osvaldo Gastaldon, este é um importante passo para a história da instituição e para o curso de Medicina Veterinária. “O hospital suprirá todas as demandas acadêmicas. Neste primeiro momento, os atendimentos se restringirão às atividades didático-pedagógicas e práticas dos alunos. Posteriormente, será estudada a melhor maneira de atender a comunidade externa”, disse.Neste sábado, a Unifev também homenageou outros dois importantes colaboradores que tiveram uma carreira brilhante na instituição. O Auditório do Campus Centro foi nomeado como Auditório Professor Antônio Seba. Seba (in memoriam) foi advogado e colaborador da Receita Federal, atuando como docente da instituição durante 18 anos, na área de Direito Tributário.Já o Auditório da Cidade Universitária foi nomeado como Auditório Professor José Camilo Bertolozzi. Bertolozzi (in memoriam) foi contador, membro do Conselho Fiscal da FEV e docente da Unifev entre os anos de 1998 e 2016.