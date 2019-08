Aproveite e corra para garantir seu convite para o show beneficente, que será no próximo dia sete, no Centro de Eventos do Assary

publicado em 01/08/2019

Menores de 12 anos têm gratuidade e devem estar acompanhados dos pais (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Agosto chegou, seu lindo! E estamos já contando as horas para o show beneficente do ano! O cantor top Gustavo Mioto será no próximo dia sete, no Centro de Eventos do Assary, reunindo toda região com muita música de qualidade e solidariedade.Tudo porque, quando se trata de Santa Casa, o pessoal atende o chamado. Prova disso, é a procura por mesas, que estão nas últimas unidades. “Estamos muito felizes com o retorno de toda comunidade. Nossos camarotes estão acabando e o público não para de nos procurar para prestigiar o evento. Não temos dúvidas do sucesso”, disse o provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana.Cada mesa possui um combo de cervejas, mix de amendoim e tábua de frios. “Ainda há camarote de oito lugares, mais perto do palco, e também de seis. Os interessados devem se apressar o quanto antes, procurando a Administração do Hospital, que fica ao lado da Medicina Nuclear”, complementou.Ele também falou das pistas, comercializadas a R$30. “Temos pontos de coleta em todo o comércio, em diferentes bairros. Lembrando que o evento é para toda família. Menores de 12 anos têm gratuidade e devem estar acompanhados dos pais. Adolescentes de 13 a 17 anos pagam meia e devem estar com autorização dos pais, na presença de um responsável”, explicou.Luiz Fernando agradeceu os parceiros. “Este show é o resultado da união. Agradecemos o empresário Marcos Mioto, que é o nosso grande apoiador. O cantor cedeu gratuitamente o cachê, contribuindo ainda mais com nossa renda. Além disso, temos que mencionar o Assary, local de nossa festa, Guichê Web e também toda imprensa”, complementou.A renda é 100% para o Hospital, referência para 53 cidades da região. “Todo dinheiro arrecadado é utilizado em benefício de nossos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Convidamos a todos para prestigiar, curtir música de qualidade e salvar vidas. Este é o retorno do Gustavo Mioto na cidade e ele promete surpreender!”, enalteceu.O evento terá início às 22h, e após o cantor, a festa segue com a DJ Ju Balbi. “Será a véspera de feriado, do aniversário da cidade. É a programação para toda família, em um ambiente gostoso, onde prevalecem valores como amor ao próximo, união e solidariedade”, finalizou.