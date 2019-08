Evento será no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, a partir das 20h30; entrada é um litro de leite

publicado em 14/08/2019

O Grupo é composto por bandolim, violão, cavaco e pandeiro e irá encantar o público (Foto: Santa Casa)

Neste domingo (18/8), as famílias de Votuporanga têm uma programação muito especial. O Grupo de Choro Tradição se apresenta no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, a partir das 20h30.Seu Amilar Riva retorna aos palcos, após brilhante recital no início do mês, agora com os demais integrantes para o espetáculo “Os Sorrisos do Choro” para mais uma causa social. A entrada é um litro de leite, que será repassado para a Santa Casa de Votuporanga.O Grupo é composto por bandolim, violão, cavaco e pandeiro e irá encantar o público. As canções irão fazer a plateia mergulhar na história da música popular brasileira. “O choro é um gênero que tem uma grande representatividade do nosso país. Quem não conhece ‘Brasileirinho’? ‘Tico-tico no fubá’? Todos são choros e estarão no repertório”, afirmou a produtora artística do Tradição, Arlete Mendes.Arlete explicou que o intuito é preservar a cultura musical brasileira. “A ideia do fundador Amilar Riva tem sido a de manter a estrutura do choro. O grupo existe desde 1984 e até os dias de hoje executa e leva as mais belas páginas desse gênero genuíno, aos mais variados locais”, disse.A produtora ressaltou o valor do ingresso. “É simbólico, é uma forma de contribuir com o Hospital que atende tão bem Votuporanga e região pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esperamos todos vocês para o espetáculo”, afirmou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Seu Amilar se apresentou no início do mês, arrecadando leite para a Instituição. Agora, ele finaliza agosto com toda equipe de músicos, abrilhantando ainda mais. Não temos palavras para agradecer e convidamos a todos para esta apresentação, que não tenho dúvidas de que será emocionante”, disse.O evento é promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, e Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria da Cultura e Turismo.