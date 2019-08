Alunos e colaboradores da Instituição, juntamente com a Rádio e TV Unifev, participaram do Desfile Cívico de 8 de Agosto, na última quinta-feira

publicado em 12/08/2019

FEV marca presença no aniversário de 82 anos de Votuporanga (Foto: Unifev)

Em comemoração aos 82 anos de Votuporanga, a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), representada pela UNIFEV, pelo Colégio Unifev e pela Rádio e TV Unifev, marcou presença no Desfile Cívico de 8 de Agosto, realizado na última quinta-feira.Durante todo o trajeto pela rua Amazonas, com encerramento na Concha Acústica Prof. Geraldo Alves Machado, alunos e colaboradores tiveram a oportunidade de retratar um pouco da dimensão do trabalho desenvolvido pelo Centro Universitário e pela Escola, que, ao longo dos anos, têm contribuído para o crescimento econômico, cultural e social do município. O evento foi acompanhado pelo Diretor-Presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, pelo Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, pela Pró-Reitora, Profa. Dra. Encarnação Manzano, e pelo Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Antonio Toschi Silva.A Rádio e TV Unifev foram as responsáveis por transmitir, ao vivo, todo o Desfile, pelo canal 53.1. No período da tarde, a emissora reprisou o conteúdo gravado e também os melhores momentos da apresentação da Orquestra de Sopros e Percussão Facmol, de Pereira Barreto, que esteve no palco da Concha Acústica.Além da Instituição, estiveram presentes as polícias Ambiental, Civil, Científica e Militar - juntamente com o canil, a cavalaria e o Helicóptero Águia, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra e Soldados Mirins, Secretarias Municipais, entidades, clubes de serviço, escolas municipais e particulares, Santa Casa de Votuporanga, carros antigos, motoclubes, aeromodelismo, Trikes e Converd.Em sua fala, o Diretor-Presidente da FEV, acompanhado do prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, parabenizou o município por seus 82 anos de progresso contínuo. “É com imensa satisfação que presenciamos este belíssimo Desfile, que teve como um dos principais objetivos resgatar a cultura local. Ficamos muito felizes, pois este é o primeiro ano que participamos. Sem dúvidas, Votuporanga é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Parabéns para todos nós!”, finalizou.