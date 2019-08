O artista local Álvaro Rovares interpreta uma apresentadora de um programa de televisão, cujo nome é “Diva da Vick”

publicado em 29/08/2019

Em cena o artista votuporanguense se transforma nessa personagem que é irreverente e vive na era da conectividade (Foto: Divulgação)

Em setembro acontece a estreia do espetáculo Divã da Vick. Espetáculo solo de humor do artista votuporanguense Álvaro Rovares, fala sobre a nova terceira idade, mulheres a partir dos 60 anos de idade que empoderadas, namoram, trabalham e que lidam bem com as linhas de expressão, marcas do tempo que contam a história de cada uma de nós.O espetáculo Divã da Vick foi contemplado no Programa de Ação Cultural - ProAC Município Votuporanga, realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.Vick é apresentadora de um programa de TV cujo nome é ‘Divã da Vick’. Em cena o artista se transforma nessa personagem que é irreverente e vive na era da conectividade e das redes sociais. Com o programa no ar, entre uma atualização de status e outra, Vick convida o público a pisar no palco e reûetir no seu Divã sobre a terceira idade. Assuntos como: idade, trabalho, amor, e outros, são abordados em cena.Para criar o espetáculo o artista Alvaro Rovares coletou relatos junto ao público idoso de Votuporanga, na busca por um novo olhar sobre a velhice.“A criação do espetáculo foi uma oportunidade para aproximar o público idoso da cidade de Votuporanga com a arte local.” (comenta o artista Álvaro Rovares)Com muito humor e interação da personagem com o público, certamente as risadas, mas também a valorização da nova terceira idade, estão garantidas.A estreia acontece dia 14 de setembro, mas há ainda mais 06 apresentações em diversos pontos da cidade, todas as apresentações são gratuitas. Além das apresentações também vai haver uma oficina gratuita de palhaçaria, segmento das artes cênicas.· 14/09 (Sábado) às 20h – Centro de Convenções ‘Jornalista Nelson Camargo’· 16/09 (Segunda) às 14h - CDI José Jacob Lopes - Rua Humberto Correia Bonetti, 3575 – Bairro Colinas· 17/09 (Terça) às 20h – Praça Santa Luzia· 18/09 (Quarta) às 14h - CCI Francisco Pignatari - Rua Pres. Juscelino - Vila Paes· 19/09 (Quinta) às 20h - Praça São Bento· 20/09 (Sexta) às 20h - Praça Nozumo Abe (Cecap 2)· 24/09 (Terça) às 14h - Lar São Vicente de Paulo - Rua Germano Robach, 2931· 25/09 (Quarta) às 14h - CCI Francisco Pignatari - Rua Pres. Juscelino - Vila Paes