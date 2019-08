Dois exemplares da obra “Meu amigo, meu irmão” estão disponíveis para empréstimo ao público

publicado em 02/08/2019

Para empréstimo do livro é necessário se tonar sócio da Biblioteca (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na última segunda-feira (29), o escritor e publicitário André Cavalini doou para a Biblioteca Municipal “Castro Alves”, da Prefeitura de Votuporanga, dois exemplares de seu livro “Meu amigo, meu irmão”, pela editora Anjo. A Secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, junto com os bibliotecários André Ynada e Thayane Cobacho, recepcionaram o autor que visitou o espaço e relatou sobre sua trajetória.Esta é a primeira obra do escritor, que conta sobre a força reparadora, o poder consolador e a magia que só existem nas amizades mais sinceras. Uma história sobre perdão, apoio, recomeço e fé, em uma viagem até uma pequena cidade do interior, onde Juca e Tato se remetem aos melhores amigos e a momentos inesquecíveis.André Cavalini é publicitário formado pela Unifev - Centro Universitário de Votuporanga, natural da cidade vizinha, Riolândia-SP, e atualmente trabalha em São Paulo. O escritor manifestou interesse em participar do Fliv 2019.Para empréstimo do livro é necessário se tonar sócio da Biblioteca. Basta apresentar um documento com foto que a carteirinha fica pronta na hora. Menores de 12 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis.A Biblioteca Municipal “Castro Alves” fica situada na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112, no bairro Jardim Alvorada, no Parque da Cultura, em Votuporanga. O telefone é o (17) 3405-9670 – ramais 203 ou 204. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h e aos sábados e domingos, das 15h às 20h.