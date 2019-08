Os participantes precisavam abastecer ou consumir na conveniência do estabelecimento para ganhar um cupom e concorrer

publicado em 10/08/2019

O sorteio foi realizado no Auto Posto Liberdade (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO Auto Posto Liberdade de Votuporanga, em mais uma parceria firmada com a Cidade FM, sorteou na manhã deste sábado um vale combustível no valor de R$ 100. Para concorrer, os participantes precisavam abastecer ou consumir na conveniência do estabelecimento comercial acima de R$ 50 para ganhar um cupom.A promoção foi realizada para comemorar o Dia dos Pais, que neste ano, será celebrado no dia 11 de agosto. O sorteio foi realizado no Auto Posto Liberdade e o contemplado com o vale combustível de R$ 100 foi o morador de Votuporanga, Leandro Barros.O ganhador pode retirar o prêmio no Auto Posto Liberdade.