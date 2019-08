A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 2019 tem o apoio da Associação Comercial de Votuporanga e terá programação de 26 a 30 de agosto

publicado em 23/08/2019

O bate-papo será a partir das 19h, no Centro de Convenções (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

“Quer ser feliz ou ter razão?... Eis a questão”. Nesta terça-feira (27/8), este será o tema ministrado pela diretora de eventos da ACV – Associação Comercial de Votuporanga e empresário Márcia Souza, durante a SIPAT 2019 – Semana Interna de Prevenção de Acidentes. O bate-papo será a partir das 19h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.A palestra faz parte da programação que busca alertar os trabalhadores sobre a importância da prevenção durante as tarefas profissionais. O evento será promovido entre os dias 26 e 30 de agosto, com o apoio da ACV.“Acompanhar o desenvolvimento do comércio, também inclui cuidar dos trabalhadores que contribuem para o fortalecimento do setor, por isso, sempre apoiamos este evento que é extremamente importante para tratar sobre assuntos voltados para a qualidade de vida dessas pessoas”, destacou o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti.Com o tema “Prevenção, funcionário consciente previne acidente”, a Semana terá diversas atividades como ginástica laboral, palestras, sorteio de brindes e também o tradicional concurso de paródias.