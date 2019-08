Dilsinho está conquistando o país com as suas canções, muitas autorais, e com seu carisma e performance no palco

publicado em 27/08/2019

Dilsinho (Facebook)

Considerado um dos maiores carnavais do Brasil, o Oba Festival já está formando a grade de shows para o carnaval votuporanguense de 2020. A festa chegará a 14ª edição entre os dias 22 e 25 de fevereiro e prevê repetir o sucesso de anos anteriores com grandes nomes da música nos mais variados estilos, passando pelo axé, sertanejo, funk, eletrônico e samba.Até o momento, para percorrer a avenida com shows no trio elétrico estão confirmados Tomate, Léo Santana e Banda Eva. Para o palco, a organização já anuncia Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, Monobloco, Kevinho, Denis DJ, Dilsinho, Atitude 67 e Monobloco.Dilsinho está conquistando o país com as suas canções, muitas autorais, e com seu carisma e performance no palco. Vem pela primeira a Votuporanga no Oba 2020. Nascido e criado na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, é apaixonado por música desde infância. Foi como compositor que Dilsinho começou a ganhar espaço no mundo do samba e do pagode, escrevendo para nomes como Thiaguinho, Bom Gosto e Alexandre Pires. Hoje, com uma média de 20 shows por mês, está conquistando cada vez mais o mercado musical.