Em entrevista para a Cidade FM, o jurista falou sobre o momento político do Brasil e sua contínua luta contra a corrupção

publicado em 11/08/2019

O deputado federal Luiz Flávio Gomes (PSB), durante sua passagem peno município, foi entrevistado na Cidade FM (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brQuem esteve em Votuporanga na semana passada foi o conhecido jurista e atualmente deputado federal Luiz Flávio Gomes (PSB). Nesta sexta-feira, ele foi entrevistado pelo “Jornal da Cidade”, da Cidade FM, oportunidade em que falou sobre o momento político do Brasil e sua contínua luta contra a corrupção.As atividades do parlamentar em Votuporanga contaram sempre com a presença do presidente do PSB local, Casão, e com o vereador Wartão (PSB).Luiz Flávio lembrou que está no seu primeiro mandato e toda a sua carreira foi no direito, porém agora dá uma contribuição na política, sugerindo ideias, entre elas a defesa da honestidade e da ética. “Eu sou o único deputado que renunciou salário. Não ganho nenhum real, eu tomei posse e já abri mão do meu salário, porque quero contribuir”, contou.Entre os lugares que visitou em Votuporanga está a Santa Casa de Misericórdia. Ele disse que tem a intenção de ajudar a área da saúde e as pessoas carentes, além de discutir o país. “O Brasil precisa ser discutido, porque não tem crescimento econômico razoável, tem um desemprego tremendo e o serviço público está em colapso”, falou.Na visão do parlamentar, o momento político do país é bastante delicado porque o Brasil tem um sistema econômico que privilegia o 0,1% da população, enquanto o 99,9% “está se danando, só está no prejuízo”. “Isso vai desde a indústria que está fechando, o comércio que está falindo, a agricultura já está sentindo, classes médias baixaram, trabalhadores precarizados, ganham mal e ainda continua a roubalheira”, frisou.Sobre a atual gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro, o legislador afirmou que apoia algumas decisões, entre elas o 13º para o Bolsa Família, no entanto é contrário a outras, como parte de como é a reforma da Previdência. “É uma reforma necessária, mas exigiu muito da base, dos mais pobres”, criticou.Natural de Sud Mennucci, Luiz Flávio Gomes é jurista, professor e político brasileiro, filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) e atualmente deputado federal por São Paulo. É fundador da Rede LFG, primeira rede de ensino telepresencial da América Latina. Entre outros cargos, foi promotor de justiça e juiz de direito em São Paulo, tendo atuado também como advogado.