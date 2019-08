O sorteio da promoção ‘Pro Paizão e Pra Família’ foi realizado na manhã desta quarta-feira, em frente a Concha Acústica

publicado em 14/08/2019

O presidente da ACV, Valdeci Merlotti, sorteou a ganhadora do principal prêmio, uma moto 0KM (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Associação Comercial de Votuporanga (ACV) encerrou na manhã desta quarta-feira mais uma campanha do calendário do comércio local. A promoção ‘Pro Paizão e Pra Família’, que foi realizada entre os dias 29 de julho a 10 de agosto, contemplou moradores de Votuporanga no sorteio realizado em frente a Concha Acústica.Com a presença da diretoria da ACV, comerciantes e representantes locais, a campanha sorteou aos participantes oito vales-compras no valor de R$ 300 cada, uma televisão Smart de 32 polegadas e o prêmio principal foi uma moto 0KM. Os vendedores dos cupons sorteados também receberão vales-compras de R$ 150 cada.Todos os ganhadores são moradores de Votuporanga. Os vencedores dos vales-compras foram Luciane Santana, Ana Elisa Caetana Cardoso, Fabiana Gaioto, Tatiane Aparecida da Silva, Manoel Valentim Santos, Marlene Belani Cândido Falchi, José Bertelle e Odette Bruzadim Lopes. Já a contemplada com a TV, foi a Diulia Naiara Barros e por fim, a Paula Renata Souza Garcia foi a sorteada com a moto 0KM.Para a campanha do Dia dos Pais da Associação Comercial de Votuporanga foram distribuídos aproximadamente 200 mil cupons.Em conversa com o A Cidade, o presidente da ACV, Valdeci Merlotti, contou que foi mais uma promoção de sucesso para os lojistas. “A gente vê o prestigio dos comerciantes e dos nossos consumidores. Ficamos muito felizes que todos os ganhadores foram voltados para Votuporanga. Mais uma campanha que encerramos com sucesso”, afirmou.O presidente ainda disse que as vendas para esta edição foram positivas, principalmente, em relação a meta estabelecida no início da campanha. “Pelo o que estive conversando com os comerciantes no último sábado, acredito que tenha atingido os 5%, não sei se vai passar um pouco, mas a gente sentiu eles bem otimistas e contentes com as vendas”, finalizou.O balanço geral das vendas da promoção do Dia dos Pais ainda está sendo finalizado e deve ser divulgado em breve. A entrega dos prêmios da campanha ‘Pro Paizão e Pra Família’ deve ser entregue na próxima quarta-feira, no auditório da entidade.Finalizada mais uma promoção, a Associação Comercial de Votuporanga continua trabalhando para seguir a programação do calendário do comércio local. Segundo o presidente da ACV, a diretoria de marketing já está empenhada na preparação da próxima campanha, que será em virtude do Dia das Crianças, e que deve ser lançada em breve.