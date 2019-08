De acordo com a Polícia Civil, a investigação apontou que o suspeito enviava a mercadoria para todo o Brasil. Materiais apreendidos passarão por perícia.

publicado em 01/08/2019

Produtos foram apreendidos e levado para delegacia de Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Um comerciante foi preso por estelionato ao ser flagrado com uma grande quantidade de produtos veterinários adulterados que eram vendidos para todo o Brasil, em São José do Rio Preto (SP), nesta quarta-feira (31).Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi parado em uma caminhonete e duas caixas com produtos veterinários foram encontradas durante vistoria.Ao ser questionado pela equipe policial, o homem confessou que havia acabado de sair de uma agência dos Correios, onde tinha enviado caixas da mercadoria para um cliente.Diante da informação, a polícia foi até a unidade dos Correios e encontrou três caixas dos produtos veterinários adulterados.Ainda de acordo com a corporação, os agentes também foram até a residência do comerciante, onde encontraram uma grande quantidade de embalagens da mercadoria pronta. Além disso, frascos, rótulos, tampas e caixas de medicamentos também foram localizados.Em seguida, os policiais foram ao escritório do suspeito e surpreenderam dois funcionários que faziam vendas por telefone. No local, computadores e fichas de clientes foram encontrados.Todos os produtos, embalagens e frascos foram apreendidos e levados para a delegacia da cidade. O comerciante recebeu voz de prisão em flagrante e ficou à disposição da Justiça. Ele deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (1º).