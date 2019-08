Obra teve início no final de junho e poderá ampliar a expectativa de público nos evento

publicado em 02/08/2019

A Prefeitura de Votuporanga deu início à construção de 100 cabines de banheiros no local (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pensando na melhoria e bem-estar da população que frequenta o Centro de Eventos “Helder Galera”, localizado na vicinal Ângelo Commar, que liga Votuporanga a Parisi, a Prefeitura de Votuporanga deu início à construção de 100 cabines de banheiros no local.A obra de ampliação do Centro de Eventos teve início no final de junho e contará com mais 503,98 m² de área construída de banheiros (masculino e feminino) em dois lados e 1.127,44 m² de ampliação de laje de piso, desta forma, a área de laje de piso totalizará mais de 4.300 m², somando com a área já existente, de 3.200 m². Também serão construídos 197,18 m² de calçamento em torno da construção.A obra contempla construção de banheiros e piso de concreto com investimento de R$ 1.158.229,33, sendo R$ 975 mil de repasse oriundo de convênio com o Ministério do Turismo, mediante apoio do Deputado Federal Paulinho da Força, e R$ 183.229,33 de recursos próprios.O Prefeito João Dado afirmou que “é uma obra de saúde pública, porque vai dar conforto, sanidade e salubridade maior para as instalações do Centro de Eventos, onde são realizados diversos eventos importantes para a cidade”, afirmou o Prefeito João Dado.