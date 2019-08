“Customizando” foi criado por Mariely Del Rey e atingiu nesta semana marca significativa de internautas

publicado em 20/08/2019

Mariely Del Rey mora em Votuporanga há mais de 10 anos (Reprodução/Facebook)

O amor pelo artesanato e customização de roupas levou uma jovem de Votuporanga a decidir usar a internet para expor suas criações e motivar outras pessoas a despertarem também a criatividade. Hoje, ela tem um canal no Youtube com 100 mil inscritos. No Pinterest são 300 mil seguidores que acompanham conteúdos conhecidos como DIY, sigla que vem do termo inglês e que significa “faça você mesmo”.Mariely Del Rey mora em Votuporanga há mais de 10 anos. É graduada em Comunicação Social e criou em 2009 o blog Customizando (customizando.net), com o objetivo de ser um site para dar dicas de moda, customização de roupas, artesanato e decoração. “Sempre fui apaixonada por estes assuntos”, destacou.Com o avanço das redes sociais, Mariely sentiu a necessidade de levar as ideias do blog também para estes canais. “No Facebook, por exemplo, tenho mais de 155 mil seguidores”.O canal no YouTube foi criado em 2010, mas somente a partir de 2015 que foram publicados vídeos com mais uniformidade.Mariely explica que a proposta do canal é ensinar e motivar as pessoas a exercerem seu lado criativo. “Procuro fazer vídeos fáceis, bem explicativos, para que até mesmo quem nunca fez nada do tipo consiga fazer em casa. Ensino de tudo um pouco: moda, artesanato, decoração sustentável, transformação e reaproveitamento de roupas”, disse.A youtuber acredita que o sucesso dos vídeos possa ser pela crise atual em que a sociedade passa. “Temos que nos virar para sermos pessoas econômicas e fazer o dinheiro render. Customizar é uma forma prazerosa de reaproveitar e ao mesmo tempo tornar suas roupas como novas e exclusivas”, falou.O público inscrito, segundo a youtuber, é formado 90% por mulheres. O vídeo mais visualizado é o de como transformar uma blusa de lã em um novo casaco, com mais de meio milhão de visualizações.Mariely diz que o público interage em relação aos vídeos. “Muitos deixam comentários dizendo que gostaram das dicas, que farão em casa também, que pude esclarecer algumas dúvidas. E isso é muito gratificante. Minha felicidade é completa quando me mandam fotos mostrando o que fizeram inspirados nos meus vídeos. Os comentários são em sua maioria de brasileiras, mas de vez em quando recebo comentários de países como México e Chile. O legal também é que há uma troca de experiências e recebo comentários com dicas e sugestões”.A youtuber convida a todos a acessarem o blog Customizando http://customizando.net e também o canal http://youtube.com/customizando. “O canal está crescendo e é muito bom ter vocês assistindo os vídeos e trocando muitas experiências. Agradeço a cada seguidora que acompanha o meu trabalho e, principalmente, a Deus, por me permitir fazer o que amo, trabalhando com internet e muita criatividade”, encerra.