Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom um grande número de pessoas, foi realizado na manhã desta quinta-feira (8) o Desfile Cívico em comemoração aos 82 anos de Votuporanga. Longo em seguida, a Orquestra Facmol, de Pereira Barreto, se apresentou na Concha Acústica.Participaram do desfile as Polícias Ambiental, Civil, Científica e Militar - juntamente com o canil, a cavalaria e o Helicóptero Águia; Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra e Soldados Mirins, Secretarias Municipais, entidades, clubes de serviço, escolas municipais e particulares, Santa Casa de Votuporanga, carros antigos, motoclubes, aeromodelismo, Trikes e Converd.Também foi será apresentada a nova frota do transporte coletivo urbano e parte dos veículos novos adquiridos pela Prefeitura. Depois do desfile, a Orquestra Facmol apresentou o espetáculo Soprando Raízes. É o terceiro ano consecutivo que a banda de Pereira Barreto participa da comemoração do aniversário da cidade.O prefeito João Dado destacou que o Desfile Cívico foi novamente muito positivo. “Eu penso que foi extraordinariamente bom. Nós tivemos mais de 2 mil pessoas desfilando e cerca de 10 mil pessoas assistindo, então isso é uma Votuporanga unida, comemorando 82 anos de uma história de progresso e desenvolvimento social”, disse ao