Prova será realizada no dia 17 de agosto, em Rio Preto; vencedores terão a chance de participar de seletiva para representar o Brasil na OIBF 2020

publicado em 15/08/2019

Ana Beatriz Domingos Lima,Kawan Batista Moreira, Lucas Henrique,Orlando Izaque Birrer Neto Pereira Flores e Rafael de Carvalho Batista (Foto: Unifev)

Cinco alunos do Colégio Unifev foram classificados, recentemente, para participarem da 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Física (OBF). Ana Beatriz Domingos Lima (2ª série B), Kawan Batista Moreira (1ª série B), Lucas Henrique Pereira Flores (3ª série A), Orlando Izaque Birrer Neto (9º ano B) e Rafael de Carvalho Batista (3ª série A) realizaram a primeira prova da competição em maio, na própria Escola. A próxima etapa será realizada no dia 17 de agosto (sábado), em São José do Rio Preto.A OBF é um programa da Sociedade Brasileira de Física (SBF), destinada aos estudantes regularmente matriculados nos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. A proposta é despertar o interesse pela Física e identificar os talentos, preparando-os para as olimpíadas internacionais e estimulando-os a seguir carreiras científico-tecnológicas.De acordo com a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, a conquista dos alunos é reflexo do bom desempenho dos docentes e o incentivo da participação em competições como esta. “As olimpíadas abordam temas fora do currículo comum. São questões que estimulam a curiosidade, a pesquisa e o autoestudo nas mais diversas áreas", completou.A 3ª fase da OBF será realizada no dia 26 de outubro. O resultado final será divulgado até janeiro de 2020. Além de medalhas e troféus, os vencedores nacionais ganham a chance de participar do processo seletivo para representar o Brasil na Olimpíada Iberoamericana de Física, a OIBF.