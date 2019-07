Evento será realizado no Parque da Cultura e contará com a articuladora Abigail Torres; reunião é gratuita e podem participar gestores, trabalhadores, usuários e entidades de assistência social do SUAS

publicado em 30/07/2019

Votuporanga sedia nesta terça-feira (30/07) a reunião preparatória da Conferência Regional Democrática da Assistência Social, uma mobilização regional dos trabalhadores do SUAS (Sistema Único de Assistência Social).A reunião conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, Secretaria Municipal de Assistência Social e CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social).O evento é organizado pela Rede Territorial, Fortsuas (Fórum Regional dos Trabalhadores do SUAS) – região de Fernandópolis, e Nucress (Núcleo de Assistentes Sociais do Conselho Regional de Serviço Social).Podem participar gestores, trabalhadores, usuários e entidades de assistência social do SUAS.A reunião será realizada às 13h, no auditório do Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura, localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, n.º 3112, bairro Jardim Alvorada.Estará presente a articuladora Abigail Torres, que é mestre e doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social (NEPSAS) da mesma instituição e professora das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU).O Secretário Municipal de Assistência Social, Emerson Pereira, está otimista com a reunião. "A participação e envolvimento de toda a região é fundamental. Será uma grande oportunidade para traçarmos estratégias para melhorar os atendimentos para nossa população. Com certeza a professora Abigail tem muito a contribuir neste processo tão importante para a defesa do SUAS", disse.O Secretário ainda elogiou o trabalho da articuladora. "É uma pessoa muito querida pela área de Assistência Social. Ela é estudiosa, pesquisadora e militante histórica da Política de Assistência Social. Produziu as seguintes referências teóricas e metodológicas da Proteção Social do SUAS: Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Convívio, Convivência e Proteção Social", falou.O Presidente do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), Adriano Borges, comentou que a professora Abigail aceitou prontamente o pedido de apoio realizado pelo Fortsuas. "Ela apresentará o processo de construção da Conferência Nacional Democrática e colaborará com a construção da etapa que acontecerá em nossa região", falou.Vale ressaltar que o prefeito João Dado foi o relator do projeto de lei que criou o SUAS, no período em que atuou como Deputado Federal.