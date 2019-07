Votuporanga foi qualificada nesta etapa; novos arquivos comprobatórios serão enviados para a classificação final

publicado em 17/07/2019

Dentro dos 645 Municípios participantes, apenas 167 foram pré-qualificados, entre eles Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na última semana, a Saev Ambiental esteve em Bauru para participar da qualificação para a certificação do Programa Município Verde Azul 2019. A Chefe de Divisão de Limpeza Pública, Elizabeth Rodrigues Dias do Prado, e o servidor Amarildo Lopes de Lima representaram a Autarquia no evento.Estiveram presentes o Coordenador do Programa Município Verde Azul José Walter Figueiredo, o Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente Marcos Penido e o Prefeito de Bauru Clodoaldo Gazetta.De acordo com a Diretora da Divisão de Limpeza Pública e Interlocutora do Programa no Município, Elizabeth Rodrigues Dias do Prado, dentro dos 645 Municípios participantes, apenas 167 foram pré-qualificados, entre eles Votuporanga. “Tivemos êxito nesta primeira etapa, visto que desenvolvemos ações durante o decorrer do ano, e vários arquivos comprobatórios ainda serão enviados na segunda etapa que ocorre em outubro”, afirmou.Programa Município Verde AzulO Selo Município Verde Azul tem como objetivo medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.As diretivas avaliadas pelo Programa Município Verde Azul são: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.