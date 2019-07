Ciclista que representa a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev mantém a liderança do campeonato

publicado em 16/07/2019

Em 2018, Viviane foi campeã desta Copa e, neste ano, está buscando novamente espaço de destaque (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A atleta Viviane Hara que representa a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga/Unifev foi campeã da 5ª Etapa da Copa Soul de Mountain Bike, promovida na cidade de Ipeúna, no último domingo (14/07). Com essa classificação, a ciclista votuporanguense mantém a liderança do campeonato.Esta etapa foi decisiva, por se tratar de um percurso com muitas subidas, já que os ciclistas percorreram as serras da região. Foram 51km de prova. Em 2018, Viviane foi campeã desta Copa e, neste ano, está buscando novamente espaço de destaque na disputa.Os ciclistas da equipe apoiada pela Prefeitura de Votuporanga continuam intensificando os treinos e se preparando para as próximas competições. O ritmo excelente que os atletas seguem é resultado do investimento da Prefeitura de Votuporanga no esporte.