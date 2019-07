“Vamos entregar para a Prefeitura um hospital veterinário para que ela possa desenvolver proteção à saúde animal”, disse o secretário José Henrique Germann

publicado em 26/07/2019

Dado, Gustavo Junqueira (secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento) e José Henrique Germann (Reprodução)

Votuporanga terá um hospital veterinário. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, na tarde desta sexta-feira (26), no Palácio do Bandeirantes, na capital, onde o prefeito João Dado participa do 1º Prêmio Cidadania no Campo.Germann afirmou que será construído em Votuporanga um hospital veterinário ao lado do Centro de Proteção da Vida Animal. Segundo ele, a incumbência da Secretaria de Saúde do Estado é fazer a obra e fornecer os equipamentos. "Nós temos um módulo que a gente obedece, de construção e de equipamentos, então vamos entregar para a Prefeitura um hospital veterinário para que ela possa desenvolver proteção à saúde animal", disse.