Acompanhado da equipe, o parlamentar conheceu a estrutura do Hospital

publicado em 25/07/2019

A comitiva visitou diversos setores (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga recepcionou o deputado estadual Paulo Fiorilo, nesta quinta-feira (25/7). Fiorilo foi recebido pelo provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana; pela gerente da Comunicação, Janaina Silva; presidente do Conselho Administrativo, Adauto Mariola; diretor Marcelo Madrid e percorreu toda a estrutura do Hospital.A comitiva visitou diversos setores. Ele estava acompanhado do chefe de gabinete, Antonio Carlos Gambarini; do assessor de emenda, Neuclair Sala; da presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de Votuporanga, Rosa Chiquetto; do vice-presidente do PT local, José Roberto Garcia e do assessor na região, José Fernando Sala.O provedor apresentou a Instituição. “Atendemos seis mil pessoas por dia no Complexo. Oferecemos 1.700 refeições por dia e lavamos duas toneladas de roupas. São aproximadamente 2.000 colaboradores nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul; Núcleo de Atenção à Saúde; Farmácia de Alto Custo, SanSaúde e Hospital”, explicou.Luiz Fernando ressaltou a área de abrangência. “Somos referência para 53 municípios de alta complexidade, para aproximadamente 500 mil habitantes. Entretanto, a maioria de nossos atendimentos é para Votuporanga. Na nossa assistência, 70% é para o Sistema Único de Saúde (SUS)”, disse.O deputado ficou impressionado com a estrutura. “É muito importante conhecer uma Instituição que presta um bom serviço para toda a região. A Santa Casa atende quem mais precisa, pois a maioria é do SUS. Fico muito feliz em conhecer o trabalho que é referência para toda a região”, finalizou.