publicado em 24/07/2019

A Santa Casa de Votuporanga conta com a comunidade para fazer a gestão do grande complexo. O Conselho Administrativo é um órgão composto por membros da sociedade, que auxiliam em todas as decisões e acompanham mensalmente as atividades.Adauto Cervantes Mariola, segue como o presidente do Conselho. “Foram anos de muito aprendizado e, principalmente, de admiração. Entramos aqui, sem ter a consciência do tamanho do Hospital. Nossa função nos enche de orgulho, de fazer parte desta história que salva vidas. Agradeço muito os que tiveram o mandato encerrado e que contribuíram potencialmente para nosso Conselho. Para os novos, desejo boas-vindas e agradeço a confiança em mim depositada por me elegerem por mais um mandato. Vamos juntos começar uma gestão, que é feita de forma unida visando sempre o melhor para nossa Santa Casa”, afirmou.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, empossou os novos integrantes, enfatizando a importância do Conselho. “Nosso Complexo se tornou referência, graças à união de todos que pensam em como fazer uma Santa Casa cada vez melhor. Somos fruto de cada opinião, sugestão, devolutivas que surgiram destas reuniões. Nossa diretoria está bem amparada com vocês”, disse.Luiz Fernando agradeceu os conselheiros que tiveram o mandato encerrado. Eles foram homenageados com certificados. “Cada um deles foram essenciais para nossa Instituição. Nossa homenagem por tamanha dedicação, que possibilitou mais saúde para Votuporanga e região, graças ao envolvimento de cidadãos íntegros e visionários que se dispuseram a compor a estrutura administrativa do Hospital”, complementou.Ele também deu as boas-vindas aos empossados. “A responsabilidade é grande, mas não temos dúvidas da competência de cada um, em fazer uma gestão transparente, resolutiva com foco sempre nos nossos pacientes”, destacou.O Conselho Administrativo é órgão máximo na hierarquia da Santa Casa, e é composto por 40 membros, com mandatos de quatro anos. A cada dois anos, vence o mandato de 20 deles. Suas atribuições estão previstas no art. 44 do Estatuto Social e todos são voluntários.Adauto Cervantes MariolaAdriano José CarrijoAlan Santos AlmeidaAlex VoltoliniAlicio SimioliAmérico Adauto LevaAngelo BaldisseraAntônio Brito FigueiredoAntonio Carlos de CamargoAntonio Carlos FredericoDacio Preti JuniorDaniel José YoshidaDimas Geraldo da SilvaEdilson Cesar RodolfoEliane Baltazar GodoyElizio Aparecido FerreiraFabiana Baldissera Marão DuarteFábio Henrique Bianchini FerreiraFleury Angelo Cecchini JúniorFrancisco Carlos GandiniHerivelto MejanJanaina Cristina da SilvaJeronimo Figueira da Costa FilhoJoão Batista de OliveiraJoão Edson Rodrigues AgostinhoJoão Paulo CarmonaLauro Cesar FerrazLeonácia Aline Mottos GentiniLeonardo NevesLuciano Panzanella AugustoMarcos Moacyr Bellini DutraMarli Beneduzzi PignatariMatheus Rodero de OliveiraNasser GoraybNelson Augusto FilhoOscar GuarizoRenato Ozanique GuarizoSegundo Martins RibeiroSilvano OliveiraWalter Ferreira da Costa