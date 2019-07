Valdinei da Cruz dos Santos, do CEM “Prof.ª Neyde Tonani Marão”, recebeu o prêmio de prática inovadora, com o projeto interdisciplinar ‘Mercadinho’

publicado em 31/07/2019

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Profissionais da Rede Pública de Votuporanga receberam formação local da editora SOMOS, na última quinta-feira (25). Na sexta-feira (26), uma nova capacitação foi promovida, a nível regional, em São José do Rio Preto. Durante o “Congresso Regional de Formação 2019 – Educar para Inovar”, o professor de Votuporanga, Valdinei da Cruz dos Santos, do CEM “Prof.ª Neyde Tonani Marão”, recebeu o prêmio de prática inovadora, com o projeto interdisciplinar ‘Mercadinho’.Valdinei trabalhou operações com números decimais, durante 30 dias, com os alunos do 5º ano, por meio do sistema de compra e pagamentos, com noções de troco. Durante as aulas, cada aluno teve a oportunidade de ser cliente, repositor e caixa do mercado e entender sobre o processo de cálculo quando se faz uma compra.O Congresso ofereceu, na última sexta-feira, palestras formativas ministradas por especialistas renomados. Entre os temas que foram abordados, estão: BNCC, Educação Infantil, A complexidade da Gestão Pedagógica, bem como a apresentação de práticas do “Prêmio SOMOS Educadores 2019”. Para abertura do evento e nomeação dos finalistas, o convidado foi o Professor Luiz Felipe Lins, um dos professores campeões da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Foi premiado em 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 e 2015 e aposta em aulas com jogos para ensinar Matemática aos seus alunos, de maneira lúdica.No bate-papo, o educador contou mais sobre sua prática inovadora, que incentivou os seus alunos a ganharem mais de 600 medalhas em diversas olimpíadas de matemática.Também participaram do evento os especialistas: Andrei Alberto Muzel, Débora Oliveira, Leandro Vitoriano da Silva e Carmen Lúcia Brancaglion Passos.Para a capacitação regional, foram convidados representantes de todas as Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino de Votuporanga, sendo professores que compõe os seguimentos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e demais integrantes da Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Votuporanga. Cerca de 40 profissionais do Município prestigiaram o Congresso, que expressou saberes essenciais no que se refere ao desenvolvimento da educação básica, objetivando na prática a colaboração entre os municípios participantes, para uma educação de melhor qualidade.A SOMOS Educação é o principal grupo de educação básica do Brasil. O grupo conta com escolas, sistemas de ensino, editoras e soluções educacionais para Ensino Fundamental, Técnico e Superior que impactam o dia a dia e transformam a vida de milhares de educadores e de milhões de alunos por todo o país.Com o objetivo de levar para as Redes Municipais de Ensino os temas e as tendências relacionadas à educação básica no Brasil, a SOMOS Educação na Rede Pública promove, entre outras formações, os Congressos Regionais, capacitando educadores e gestores para que possam aplicar tais conceitos em sala de aula.