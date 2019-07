Analisado os laudos periciais e os depoimentos de testemunhas, o juiz determinou o pagamento de R$ 76.917,64

publicado em 10/07/2019

A empresa foi condenada em virtude de um incêndio na vegetação próximo da malha férrea (Foto: Reprodução/Imagem Ilustrativa)

Érika Chausson

Uma concessionária responsável pelo tráfego de trens na região foi condenada pela Justiça e deverá pagar mais de R$ 76 mil para um proprietário de uma área rural às margens da linha férrea, localizada entre os municípios de Votuporanga e Valentim Gentil.

Segundo informações, a empresa foi condenada em virtude de um incêndio na vegetação próximo da malha férrea no dia 27 de julho do ano passado, que teria sido causado pelos funcionários.

Conforme consta no processo, o fogo teria iniciado a partir de fagulhas provocadas pelos funcionários da concessionária durante os reparas nos trilhos. O incêndio destruiu uma plantação de tangerina, mais de 1 mil metros de cerca, seis alqueires de área de preservação permanente, 20 alqueires de pasto, duas estufas e cerca de 600 metros de mangueira de irrigação.

Ainda de acordo com as informações, a emprega negou que o trabalho desenvolvido pelos profissionais teria provado as chamas e discordou do valor que deveria ser pago. Analisado os laudos periciais e os depoimentos de testemunhas, o juiz determinou o pagamento de R$ 76.917,64 a ser corrigido monetariamente para o produtor rural.