No total serão 22 terrenos localizados em várias regiões, entre elas, na Avenida Horácio dos Santos e no 6º Distrito Empresarial; editais estão disponíveis no site

publicado em 20/07/2019

No total serão 22 terrenos localizados em várias regiões, entre elas, na Horácio dos Santos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em busca de arrecadar recursos para realizar obras em benefício da população votuporanguense, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Administração, venderá 22 terrenos em diversas regiões da cidade com pagamento facilitado. Entre os locais, 13 estão na Avenida Horácio dos Santos, área que está em forte expansão; 5 estão no 6º Distrito Empresarial, ideal para quem quer investir; e os demais estão em diversos locais.Os editais das licitações contendo todas as informações estão disponíveis no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br), no Link Licitação. As vendas ocorrerão nos dias 29 de julho e 5 de agosto. É importante que os interessados leiam o edital para saber a data referente ao imóvel pretendente.Os 13 imóveis localizados na Avenida Horácio dos Santos fazem parte do edital de concorrência nº 005/2019. Os valores de avaliação variam de R$ 130.340,00 a R$ 181.620,00, com áreas entre 260,68 m² e 363,24 m².Os terrenos ficam próximos ao Terminal Rodoviário e certamente deverão ser valorizados com a obra de interligação daquela Avenida com a Avenida Mário Pozzobom. O projeto de engenharia da obra já está pronto e a área já começou a ser preparada.Cinco imóveis localizados no 6º Distrito Empresarial “Valdevir Davanço” e outros 4 terrenos em locais diversos da cidade como 5º e 8º Distrito, Parque Guarani e Vila América, fazem parte do edital de concorrência nº 008/2019. Os valores de avaliação variam de R$ 60.206,40 a R$ 892.445,98, com áreas entre 334,48m² e 2.800,00m².Todos os imóveis podem ser vistos a qualquer momento pelos interessados.Os pagamentos poderão ser feitos à vista, com 20% de desconto, ou em até dez parcelas mensais, iguais e sucessivas. Pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar destas licitações deverão apresentar os envelopes contendo documentação e proposta, fechados e indevassáveis e entregá-los na Secretaria Municipal da Administração - Divisão de Licitações, Paço Municipal, na Rua Pará nº 3227 - Patrimônio Velho, onde os mesmos serão protocolados. Para participação, os interessados deverão efetuar depósito em dinheiro, antes da entrega do envelope-proposta, da quantia correspondente a 5% do valor de avaliação do(s) imóvel(is) objetivado(s), em Conta Corrente da Prefeitura de Votuporanga.As garantias devem ser depositadas e os envelopes devem ser entregues até o dia 29 de julho, às 13h30, para o edital de concorrência nº 005/2019. Já para o edital de concorrência nº 008/2019, as garantias devem ser depositadas e os envelopes devem ser entregues até o dia 05 de agosto, às 13h30. Logo em seguida, nas respectivas datas, às 14h, serão abertos os envelopes pela Comissão Permanente de Licitações, na Sala de Licitações, no Paço Municipal.