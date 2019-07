Por meio de licitação, os serviços públicos da saúde seguem sendo prestados pelo hospital de Votuporanga

publicado em 29/07/2019

O prefeito, João Dado, assinou o contrato com o provedor da Santa Casa, Torrinha, e a secretária de Saúde, Márcia Reina (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA semana iniciou com reunião na Prefeitura Municipal de Votuporanga. Durante um encontro na manhã de ontem com a secretaria Municipal da Saúde, Márcia Reina, e o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, Torrinha, o prefeito João Dado assinou o novo contrato com a Organização Social de Saúde (OSS).A assinatura permite por mais um ano a parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e a OSS, que acontece desde 2010, e ainda contou com a presença de secretários, vereadores, imprensa e representantes de instituições do município. O evento foi realizado no gabinete do chefe do Poder Executivo.Apesar da cooperação existir há alguns anos, a Administração Pública realizou uma nova licitação, onde o hospital local venceu e, segundo o novo contrato que tem vigência de 1º de agosto deste ano até 31 de julho de 2020, permanece prestando serviços públicos municipais de saúde, em um ato de parceria com o Poder Público.A Organização Social de Saúde, por meio da Prefeitura e Santa Casa, administra e executa as atividades nas Unidades de Saúde da cidade, Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e demais serviços se saúde municipais.Segundo o prefeito João Dado em conversa com o A Cidade¸ a assinatura deste contrato possibilita que a saúde de Votuporanga, gerenciada pela Santa Casa, mantenha uma qualidade para os munícipes. “Sabemos que temos que avançar cada vez mais em qualidade e assistência em saúde, é algo que não se atinge o ápice, não se atinge o objetivo final, é sempre uma perseguição de resultados cada vez melhores e, com isso, quem ganha é a nossa população”, falou.O contrato da Prefeitura com a OSS tem uma ordem de R$ 31 milhões por ano que, conforme explicou o chefe do governo municipal, é dividido e será repassado aproximadamente R$ 2,6 milhões por mês para a Santa Casa de Votuporanga. “O que faz com que nos esforcemos para contar com esta receita e todos os meses é pago mensalmente para nos honrarmos o compromisso com a Santa Casa e o hospital honrar o compromisso com a saúde da população”, finalizou.Durante a reunião, o prefeito de Votuporanga ainda reforçou brevemente sobre as obras de acessibilidade, prevenção contra incêndios e melhorias nas Unidades de Saúde do Município e escolas municipais.