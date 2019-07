Para participar da promoção, o concorrente precisava abastecer o veículo a partir de R$ 50 e ganhava um cupom

publicado em 06/07/2019

O sorteio do kit churrasco da promoção do Auto Posto Liberdade foi realizado na manhã deste sábado (Foto: A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Em mais uma parceria da Cidade FM e o Auto Posto Liberdade de Votuporanga, um morador da cidade foi contemplado com um kit churrasco na promoção, que teve o sorteio realizado na manhã deste sábado. Para participar da promoção, o concorrente precisava abastecer o veículo a partir de R$ 50 e ganhava um cupom.

O sorteio foi realizado na sede do Auto Posto Liberdade, que está localizado no cruzamento das ruas Goiás e Sergipe. Além de abastecer, o participante também poderia consumir na conveniência do local que também estaria concorrendo ao prêmio de mais uma promoção do posto de combustíveis.

Foram distribuídos centenas de cupons para concorrer o kit churrasco e o ganhador desta promoção foi o morador da rua Mário Laridondo em Votuporanga, Paulo Henrique Carvalho, que poderá retirar seu prêmio na sede do Auto Posto Liberdade.

Segundo o estabelecimento informou a Cidade FM, a próxima promoção do local será no ‘Dia dos Pais’, onde será sorteado um vale-combustível no valor de R$ 100 e a partir de amanhã já estarão distribuindo os cupons para as pessoas que abastecerem o veículo a partir de R$ 50 ou consumir na conveniência no Auto Posto Liberdade de Votuporanga.