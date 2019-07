Renda da 8ª edição da Feijoada Beneficente foi entregue para o provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana

publicado em 16/07/2019

Os jovens organizam o evento e depois destinam todo o lucro para o Hospital

Há oito anos, toda a renda da deliciosa Feijoada Beneficente promovida pelo Interact Club de Votuporanga tem destino certo: a Santa Casa. Os jovens organizam o evento e depois destinam todo o lucro para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.Nesta segunda-feira (15/7), o Interact esteve na Instituição para fazer o repasse financeiro. Foram entregues R$2 mil, que serão revertidos em benefícios para centenas de pacientes.A Feijoada foi realizada no dia 16 de junho, na sede do Rotary 8 de Agosto no Pampa Ville. “Deu tudo certo. Estava uma delícia e teve música ao vivo com o cantor Gustavo Sanches”, disse a vice-presidente da gestão que promoveu a festa, Ana Luisa Matsumoto.A presidente da época, Maria Eduarda Stipp, contou que foi um sucesso. “Participaram mais de 300 pessoas, número maior do que nas outras edições”, afirmou. Gabrielly Figueiredo, atual presidente, disse que irá manter a tradição do evento com renda para o Hospital.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o apoio. “Nós atendemos não somente Votuporanga, como 53 municípios. Somos responsáveis pela gestão dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul, além de Consultórios Municipais, Farmácia de Alto Custo, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Sansaúde e Mini-Hospital do Pozzobon”, destacou.Ele afirmou que qualquer recurso é bem-vindo. “Assistimos a 70% do SUS, usuários que não pagam nada. Necessitamos da comunidade para nos auxiliar na manutenção dos serviços. O Hospital e, principalmente, nossos pacientes, agradecem”, finalizou.