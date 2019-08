Enxoval será utilizado por pequenos pacientes da Santa Casa

publicado em 31/07/2019

O grupo Cúmplices fez a doação de dez kits de maternidade para recém-nascidos nesta semana (Foto: Santa Casa)

Capricho em cada detalhe para momento mais especial da vida: nascimento de uma criança. Os bebês que chegam ao mundo na Santa Casa de Votuporanga já têm o primeiro contato com dois sentimentos nobres: amor ao próximo e solidariedade.O grupo Cúmplices fez a doação de dez kits de maternidade para recém-nascidos nesta semana. As voluntárias Marisa Reinoldes Andrade, Vânia Endo, Maria de Fátima Billalba Carvalho e Renata Amorim estiveram no Hospital para a segunda entrega do ano.Marisa enalteceu a alegria de contribuir. “Só temos que agradecer a Deus por mais este dia. Como o Senhor é bom conosco porque nos preenche de amor, esperança, paz, alegria, benignidade e gratidão. Deus nos disse "que saibam florir onde a vida vos plantar". Florimos mais um pouquinho ao entregarmos os kits de bebês na Santa Casa. O Senhor nos deu um coração apto para compreender e ouvidos dóceis para escutar”, afirmou.A enfermeira responsável pela Pediatria, Renata Rálio, destacou a importância da doação. "Esses dias uma mãe chegou trazendo o enxovalzinho em uma sacola de supermercado. Prontamente, entreguei o kit de vocês. Ela chorou de emoção e alegria. Que satisfação! Ficamos emocionadas com a dedicação e capricho de vocês, isso é muito importante para esses bebês que tanto necessitam", disse.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o grupo. “Estes voluntários enchem nosso Hospital de amor. É uma grande alegria recebe-los, sempre tão dispostos a fazer a diferença. E, certamente, cumprem este propósito! Nossa Santa Casa fica muito mais florida, mais acolhedora e mais humanizada com eles. Nosso muito obrigado em nome de centenas de pacientes”, finalizou.