Durante o patrulhamento de rotina em combate a criminalidade, a equipe localizou o infrator em atitude suspeita

publicado em 29/07/2019

Os policiais da Força Tática apreenderam porções de maconha, crack, celular, isqueiro e dinheiro oriundo do tráfico (Foto: Divulgação/Força Tática)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam, na tarde desta segunda-feira, um adolescente de 16 anos pelo envolvimento com o tráfico de drogas, na rua Amélio João Gossn, na zona Sul de Votuporanga. O flagrante aconteceu durante patrulhamento de rotina da equipe em combate a criminalidade na cidade.Segundo informações da Força Tática, ao adentrar na rua Amélio João Gossn, a equipe localizou um indivíduo em atitude suspeita, que ao ver a aproximação da viatura policial, tentou fugir, no entanto, foi abordado logo em seguida. As autoridades ainda afirmaram que o menor já é conhecido nos meios policiais.Conforme consta na ocorrência, durante a abordagem, os policiais militares encontraram em revista policial algumas porções de maconha, pedras de crack embaladas prontas para a venda, um aparelho celular, isqueiro, assim como dinheiro proveniente da comercialização dos entorpecentes.Questionado, o adolescente confessou que estava traficando. Diante dos fatos, as autoridades deram voz de apreensão ao menor, sendo encaminhado até a sede da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, onde permaneceu detido na carceragem local, à disposição do Juizado da Infância e Juventude.