Quem fez inscrição no programa precisa assinar a inclusão, de 17 a 19 de julho; documentos pessoais devem ser apresentados

publicado em 11/07/2019

O benefício foi liberado pelo Governo do Estado para este semestre e mais de 130 famílias serão atendidas (Foto: Reprodução)

As famílias que fizeram inscrição no programa VivaLeite devem procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social para assinar a inclusão. O atendimento será realizado de 17 a 19 de julho, das 7h30 às 16h30, na própria Secretaria. Os inscritos devem levar os documentos pessoais e comprovante de endereço.

Quem não fez o cadastramento no CadÚnico (Cadastramento Único dos Programas Sociais) na Secretaria de Assistência Social ou em um dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), deve procurar as respectivas unidades para solicitar a inclusão no programa VivaLeite. O benefício foi liberado pelo Governo do Estado para este semestre e mais de 130 famílias serão atendidas.

O secretário de Assistência Social, Emerson Pereira, explica que o objetivo do programa é oferecer complemento alimentar de alto valor nutritivo às pessoas de baixa renda. "O VivaLeite é um projeto social que visa a distribuição gratuita de leite fluido, pasteurizado, com teor de gordura mínimo de 3%, enriquecido com ferro e Vitaminas A e D. O programa distribui leite todos os meses, gratuitamente, a famílias cadastradas com crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses".

O diretor de gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), Adriano Borges, também orienta toda população. "A família deve manter a vacinação da criança em dia; buscar o leite na data e horários combinados; levar a criança beneficiária para pesar e medir a cada quatro meses; assinar a ficha de controle de recebimento do leite e não faltar à entrega do leite por mais de três vezes consecutivas sem justificativa".

A Secretaria de Assistência Social fica na avenida João Gonçalves Leite, n.º 4705, no bairro Jardim Alvorada. O telefone para mais informações é o 3426-2600.

Projeto

As regras do Vivaleite mudaram desde 2015 e o cadastramento é o primeiro passo para que famílias continuem a receber o benefício. Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, em 1999, o Projeto Vivaleite é o maior programa de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil.

Presente em todo o Estado, o Projeto é responsável pela distribuição de mais de 70 milhões de litros de leite, enriquecidos com Ferro e Vitaminas A e D, o qual beneficia mais de 370 mil famílias em estado de vulnerabilidade social, priorizando as com renda mensal de até 1/4 do salário mínimo per capita.

Hoje são 1.495 entidades parceiras do Projeto que distribuem o leite na Capital e Região Metropolitana, além dos 606 municípios conveniados, através das Prefeituras, responsáveis pelos mais de 2.051 postos de distribuição espalhados por todo o Estado.