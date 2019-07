Arrecadação ocorreu durante encontro realizado no último dia 30, no Parque da Cultura

publicado em 15/07/2019

A Família Duas Rodas é um grande parceiro da Santa Casa de Votuporanga (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Família Duas Rodas é um grande parceiro da Santa Casa de Votuporanga. Anualmente, o grupo destina alimentos arrecadados em evento para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.Com a quarta edição do Encontro Família Duas Rodas, eles entregaram 323 litros de leite para a Instituição, referência para 53 cidades. “A entrada foi um litro de leite, conseguimos uma grande quantidade. Dividimos entre Santa Casa, Recanto Tia Marlene e Casa da Criança, assim colaborando com mais entidades”, contou o presidente Fernando Tassi.Fernando afirmou que a Família Duas Rodas promove ações, pensando sempre no próximo. “Estamos sempre voltados para programações sociais. Organizamos o Dia das Crianças em uma creche no bairro Sonho Meu e também fazemos churrasco nos asilos”, complementou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “Esta quantidade atende mais de três dias de nossa demanda. Servimos 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes com o nosso Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição. Este auxílio é muito importante para nossa assistência”, afirmou.Já o vereador Daniel David enalteceu a equipe. “Acompanho o trabalho e vejo a diferença que eles fazem. Com união, promovem evento para toda a família, sempre com foco nas entidades. Eles unem a solidariedade com a paixão, que são as motocicletas”, disse.4º EncontroO evento já tradicional na cidade contou com o apoio da Prefeitura de Votuporanga e do vereador Daniel David, sendo 100% beneficente. O 4º Encontro Família Duas Rodas foi realizado no dia 30, no Parque da Cultura, e contou com atrações como show de Wheeling, música ao vivo, exposições de carros antigos, praça de alimentação e comércio de produtos destinados ao segmento de motociclismo, contando com a participação de cerca de quatro mil pessoas.